Дело касимовской чиновницы по скверу им. Пушкина направили в суд

В Касимове завершили расследование уголовного дела в отношении начальника городского управления по капитальному строительству и ЖКХ, которую обвиняют в служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным Касимовского МСО, в 2020 году бюджету Касимова выделили субсидию в размере 5 млн рублей на софинансирование проекта по ремонту сквера им. Пушкина.

В ноябре-декабре 2020 года чиновница искусственно завысила показатели деятельности, зная, что часть предусмотренных контрактами работ по ремонту сквера на сумму более 2 млн рублей не выполнены. Начальник управления подписала акты о приемке работ, указав в документах ложные сведения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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