Половодье в Рязани 2021: Ока отступает, но дороги по-прежнему в плену

Некоторые участки дорог доступны только для спецтехники.

За последние сутки уровень воды в Оке в районе Рязани понизился еще на 19 сантиметров и составляет по состоянию на утро 21 апреля 394 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. На скорость отступления воды повлияли осадки последних дней.

Вместе с тем, по-прежнему остаются затоплены автомобильные дороги в села Заокское и Шумашь Рязанского района, а также 28 приусадебных участков в Борках (Рязань). В нижнем течении Оки в Ермишинском районе затоплена дорога к поселку Сенин-Пчельник.

Также под водой остаются три низководных моста: по одному в Скопинском, Спасском и Шиловском районах.

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