Рязанский губернатор ждет от послания Путина поддержки культуры

Перед посланием Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Рязанской области Николай Любимов поделился с «ТАСС» своими ожиданиями от этой речи.

Глава региона отметил, что органы власти должны решать задачи по повышению эффективности нацпроекта «Культура». Для этого, по его мнению, в программу необходимо направить дополнительные средства из федерального бюджета.

- Это вопрос о необходимости разработки проекта программы «Земский работник культуры», это поддержка из федерального бюджета мероприятий по строительству учреждений культуры в случае их перевода из зданий, которые подлежат безвозмездной передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям, - подчеркнул Любимов.

Здесь стоит отметить, что помимо руководства Рязанской областью Николай Викторович еще и является руководителем подкомиссии по вопросам развития культуры села и малых городов комиссии Госсовета РФ.

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