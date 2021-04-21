Почему волонтеры участвуют в предварительном голосовании «Единой России»?

Главные причины, по которым участники предварительного голосования хотят прийти в политику, – желание помогать людям и защищать их интересы. Это стало наиболее востребованным из-за охватившей мир пандемии. Она же выявила сотни тысяч неравнодушных и готовых прийти на помощь активистов. И именно добровольцы, как сказал Владимир Путин, попадая в политические структуры, могут предлагать и реализовать разные подходы к решению разных проблем, перед которыми стоит страна или регион.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для тех, кто начинает свой путь в политике, участие в предварительном голосовании – это возможность получить важный навык прямого контакта с избирателями.

«До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой», – говорит политолог.

Среди заявившихся на предварительное голосование «Единой России» – примерно треть волонтеры и общественники. Они не понаслышке знают, чем сегодня живут люди, какие проблемы их реально волнуют.

Кандидаты убеждены – во власти нужны новые люди, которые смогут донести до федерального центра позицию регионов.

Участники предварительного голосования в качестве причин, по которым идут в политику, называют поддержку отдельных незащищенных категорий людей, развитие инфраструктурных проектов, распространение успешных социальных практик и экономических проектов на всю страну.

«Я считаю, «Единая Россия» делает очень многое для жителей страны. Я хочу в этом участвовать. Думаю, что смогу принести пользу. У меня есть опыт работы в социальной сфере, в управленческой, общественной и организационной деятельности», – объяснила свое желание участвовать в выборах в Государственную Думу член местного политсовета «Единой России» города Рязани, генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.

Три года подряд Центр становился победителем регионального конкурсного отбора на предоставление субсидий и победителем конкурса Фонда президентских грантов. В этом году реализует социальный проект «Патронажная паллиативная служба». Во время пандемии организация смогла перестроиться и продолжить свою работу. Центр социальной помощи «Доброе дело» принимал участие в работе волонтерского центра «Единой России».

Ольга Постникова отметила, что ей близка идея, которая сейчас обсуждается с привлечением экспертов, – расширение категорий благополучателей по пособиям в зависимости от прожиточного минимума.

«В поддержке в виде ежемесячных пособий нуждаются не только семьи с детьми», – пояснила она. Требуют пересмотра, по ее мнению, некоторые условия социального обслуживания. «Возможны дополнительные меры для людей, которые не станут тяжелой нагрузкой для государства, но облегчат жизнь тех, кто нуждается в помощи», – считает участник предварительного голосования.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский подчеркнул, что волонтеру, идущему в политику, надо четко представлять свой круг задач в новой сфере.

«Это не просто поход в политику ради похода. Это должно быть точное обоснование и ответы на вопросы зачем, почему и какую роль составляет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата», – сказал эксперт.

За первый месяц выдвижения кандидатов в оргкомитеты предварительного голосования «Единой России» подано более 3300 заявлений. Почти половина желающих участвовать в процедуре – волонтеры, общественники и представители соцсферы. Каждый третий кандидат представляет малый и средний бизнес. Примерно 30% желающих представлять партию на выборах в Госдуму – люди моложе 35 лет.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Всю информацию о процедуре можно найти на официальном сайте pg.er.ru. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Оно будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале «Госуслуг». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуме утвердит Съезд.

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