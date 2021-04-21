Спица, скреплявшая ключицу, проткнула рязанцу спинной мозг

Фото: личная страница главврача ОКБ Андрея Карпунина.

В Рязани спасли человека со спицей в позвоночнике. Этой спицей в одной из клиник мужчине скрепили ключицу после перелома, однако по необъяснимым причинам она откололась, прошла через сосудистый нервный пучок, пересекла грудной отдел позвоночника и проткнула спинной мозг.

О неординарном случае рассказал главный врач Областной клинической больницы, где оперировали пациента, Андрей Карпунин. По его словам, мужчина обратился в нейрохирургическое отделение с жалобой на онемение ног.

«Металлическая конструкция стала причиной проникающего ранения спинного мозга, и могла спровоцировать гнойно-септическое осложнение. Требовалась срочная операция, но при этом оставался высоким риск, что после нее мужчина останется парализованным», - отмечает Андрей Карпунин.

В ОКБ сформировали бригаду из нейрохирургов, сосудистого и торакальных хирургов, анестезиологов. Операция длилась семь часов:

«Пока хирурги аккуратно продвигались через ткани, чтобы достичь инородного тела, анестезиологическая бригада поддерживала показатели пациента. Особенно сложным был этап извлечения инородного тела. Требовалась ювелирная работа, чтобы не повредить тонкие структуры спинного мозга», - вспоминает главный врач ОКБ.

Благодаря усилиям медиков уже через сутки после операции мужчина встал на ноги и начал ходить.