В среду в Рязани перекроют движение в районе площади Победы.

21 апреля с 17:00 до 22:00 перекроют движение транспорта в центре Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о следующих участках дорог:

- Малое шоссе на участке от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы;

- 1-я Безбожная улица на участке от Малого шоссе до Вокзальной улицы;

- проезд Завражнова на участке от Первомайского проспекта до Высоковольтной улицы.

Кроме того, чиновники просят автомобилистов с 15:00 до 22:00 не парковать машины на площади Ленина возле пересечения улицы Маяковского с улицей Горького, а также освободить от транспорта с 15:00 до 22:00 участок Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, проезда Завражнова.

«Движение будет открываться по мере необходимости», - сообщили в мэрии, но не объяснили, почему в будний день перекрывается на несколько часов центр города. Каких-то извинений за возможные неудобства власти жителям не принесли.

Ранее рязанцев предупредили об ответственности за распространение информации о митингах, а УМВД очень попросило горожан и гостей города не приходить на несанкционированные митинги.

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