В центре Рязани ВАЗ на светофоре протаранил такси.

Поздно вечером 20 апреля в Рязани на улице Есенина 19-летний кораблинец за рулем автомобиля ВАЗ десятой модели совершил ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек на перекрестке, завершая маневр на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с RIA Rio под управлением 49-летнего таксиста.

В центре Рязани ВАЗ на светофоре протаранил такси.

В результате дорожного происшествия водитель отечественной легковушки получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

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