Таможенники изъяли в Рязани посылку с сильнодействующими веществами. Фото: Тульская таможня.

В Рязани изъяли посылку, которая направлялась из Казахстана в адрес жительницы города Скопина. Когда таможенники проверили почтовое отправление, то обнаружили там таблетки и капсулы для снижения веса «Сжигание жира бомбы», предположительно китайского производства. В своем составе таблетки и капсулы содержали сильнодействующее вещество (сибутрамин) общей массой 225,24 г.

— Получатель посылки не смогла представить сотрудникам таможенного органа разрешительные документы на препараты, — сообщила «КП-Рязань» пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова. — В отношении жительницы Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет. В настоящее время товар изъят.

Жительнице Скопина придется бороться с полнотой другими методами. Фото: Тульская таможня.

Отметим, что в странах Европы применение сибутрамина приостановили в 2010 году. Производителям требуется в инструкции по применению указывать, что сибутрамин нельзя применять пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания.

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