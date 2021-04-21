В Рязани дерево рухнуло на проезжую часть

Фото: vk.com/rznnews62 | Денис Поляков

На улице Белякова в Рязани на дорогу рухнуло дерево. Оно полностью перегородило проезжую часть у школы №21.

Фотографии за авторством Дениса Полякова опубликованы в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Напомним, ночью и днем 21 апреля ожидалось усиление ветра с порывами 13-18 м/с, местами до 23 м/с.

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