Власти отменили открытый конкурс на перевозки по маршруту №98

Администрация Рязани отменила проведение открытого конкурса на получение свидетельства, разрешающего перевозить пассажиров по маршруту №98 (улица Новоселов, 60 – поселок Семчино». Соответствующе извещение чиновники опубликовали 21 апреля в областной правительственной газете «РВ».

Управление транспорта объявило о конкурсе в конце марта и должно было подвести итоги 27 апреля. Однако, без указания причин от проведения конкурсной процедуры решено было отказаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!