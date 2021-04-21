Два дня подряд десятки домов Рязани будут оставаться без электричества

Два дня подряд на рязанских улицах будут отключать электричество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

22 апреля (четверг) и 23 апреля (пятница) с 09:00 до 16:00 электричества не будет в поселке Канищево по следующим адресам:

- улица Хрюкина, дома с 41 по 69;

- улица Советская, д. 61 корп. 2, д. 61 корп. 3, д. 61 корп. 4.

Работать на воздушной линии будут специалисты МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».

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