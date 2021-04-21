Экс-министр: Улицы не самой чистой Рязани выглядят гораздо опрятнее улиц Саратова.

Бывший министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский сравнил благоустройство своего родного города с благоустройством Рязани. По мнению экс-высокопоставленного чиновника, с 90-х годов прошлого века Рязань значительно улучшила свои позиции в сравнении с городом на Волге.

— В 1990-е я десятки раз бывал в Рязани. Тогда этот город и рядом не стоял с Саратовом, — делится с порталом «СарИнформом» Лисовский. — В нашем городе было лучше и благоустройство, и отношение власти к жителям. В этом месяце после долгого перерыва я снова побывал в Рязани. Там. Все бордюры чистые и отмытые. Ехал и восхищался.

После поездки по Рязани Сергей Лисовский вернулся в Саратов и поразился сильному контрасту - баки завалены мусором, повсюду наросты грязи и пыль. Отходы не вывозят, ничего не моют.

— Почему такое отношение к гражданам? Больно смотреть, стыдно сравнивать, — заключил экс-чиновник.

В самой Рязани с мнением бывшего саратовского чиновника вряд ли согласятся. Простые жители уж точно. С начала весны горожане в буквальном смысле задыхаются от грязи и пыли, которая образовалась после засыпки улиц песком зимой. А губернатор Николай Любимов не устает напоминать, что уборка города ведется вяло.

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