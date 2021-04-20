В Рязанской области анонсировали развертывание сетей 5G

Развертывание сетей 5G в Рязанской области предварительно ожидается в 2023 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков 20 апреля.

«Федерацией определена стратегия развития сетей 5G. В первую очередь, будут подключаться города-миллионники. По предварительной информации, Рязанская область начнет развертывание сетей пятого поколения с 2023 года», - сказал Стройков.

Отметим, что вопрос министру задали в ходе публичного отчета зампреда регионального правительства Светланы Горячкиной и руководителей органов исполнительной власти, входящих в ее блок.