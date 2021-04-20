Рязанцев предупредили об ответственности за распространение информации о митингах

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 апреля сообщила, что в ходе мониторинга интернета нашла материалы, призывающие участвовать людей в несогласованных протестных акциях.

Ведомство уведомляет владельцев соцсетей, СМИ и других интеренет-ресурсов о недопустимости распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях. Также Роскомнадзор напоминает о необходимости удалить из общего доступа подобные материалы.

Согласно Административному кодексу РФ виновнику нарушения грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.