Полиция агитирует против участия юных рязанцев в митингах

УМВД по Рязанской области выпустило обращение, адресованное родителям несовершеннолетних. Полиция агитирует против участия юных рязанцев в несанкционированных акциях, грозит административной и уголовной ответственностью. Под несанкционированной акцией, очевидно, подразумевают митинг, запланированный на 21 марта сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

Правоохранительные органы почему-то полагают, что оказаться на митинге можно только «поддавшись влиянию радикальных течений», не поясняя, что это за течения и почему они радикальные:

«Объясните своим детям, что собираясь посетить несанкционированные митинги и шествия, поддавшись влиянию радикальных течений, они могут попасть в неприятную ситуацию», - заявляет майор полиции Василий Грищенко, руководящий подразделениями ПДН.

Также полицейские дают понять, что школьников намерены привлекать к ответственности наравне со взрослыми. Если их действия расценят как нарушающие правила проведения мероприятий и как хулиганские – по статьям 20.2 КоАП РФ и 212.1 УК РФ. Родителям при этом сулят штрафы и ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также в УМВД обещают принять «все действенные меры для охраны порядка».