В среду в Рязани ожидаются мощный ветер и сильный дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 21 апреля на территории Рязанской области ожидается мощный ветер. Порывы могут достигать 18-23 метров в секунду.

Отметим, что в целом погода во вторник, 21 апреля, обещает быть дождливой, с сильными осадками. В отдельных районах возможна гроза.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С.

Региональное МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!