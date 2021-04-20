Стало известно о кончине ветерана УГИБДД по Рязанской области Валерия Бикмаева

Валерий Бикмаев (справа) и Олег Пчелинцев на одном из рязанских автокроссов. Фото: Виталий БЛИНУШОВ.

В марте этого года не стало секретаря ветеранской организации УГИБДД МВД России по Рязанской области, ветерана автомобильного спорта Валерия Бикмаева.

Он родился 18 сентября 1961 года. Служение закону начал в должности дорожно-патрульного инспектора. Далее в его жизни были управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Рязанской области и Касимовский РОВД, где он прошел путь от участкового до оперуполномоченного уголовного розыска. В Рязань вернулся начальником Солотчинского отделения милиции, затем перешел на должность начальника ГАИ Советского района Рязани. В 2005 году по выслуге лет вышел на пенсию.

В последующие годы много сделал для возрождения автомобильного кросса на классических заднеприводных «Жигулях». В настоящее время – это самый массовый класс участников традиционных автокроссов.

Ему не было еще и 60-ти лет.