В Рязани водитель сбежал с места ДТП, бросив раненную 16-летнюю девушку.
Рано утром 20 апреля на улице Колхозной в Рязани произошло ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.
Поданным полиции, водитель, личность которого не могут пока установить, за рулем Renault Logan на скорости влетел в ЛЭП.
Иномарка влетела в столб на Колхозной.
В результате дорожного происшествия 16-летнюю пассажирку с травмами, а водителя иномарки срочно разыскивают.
Водитель сбежал, бросив девушку в машине.
Ранее сообщалось, как под Рязанью тракторист снес опору ЛЭП и обесточил часть Захаровского района. Без электричества остались семь населенных пунктов (читать подробнее).
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