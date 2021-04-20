В Рязани водитель сбежал с места ДТП, бросив раненную 16-летнюю девушку.

Рано утром 20 апреля на улице Колхозной в Рязани произошло ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

Поданным полиции, водитель, личность которого не могут пока установить, за рулем Renault Logan на скорости влетел в ЛЭП.

Иномарка влетела в столб на Колхозной.

В результате дорожного происшествия 16-летнюю пассажирку с травмами, а водителя иномарки срочно разыскивают.

Водитель сбежал, бросив девушку в машине.

Ранее сообщалось, как под Рязанью тракторист снес опору ЛЭП и обесточил часть Захаровского района. Без электричества остались семь населенных пунктов (читать подробнее).

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