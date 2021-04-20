В Рязанской области открылся молодежный избирательный штаб

20 апреля на базе Рязанской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось первое заседание регионального молодежного избирательного штаба «Молодой Гвардии». В его состав вошли молодые люди, желающие принять участие в предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу.

«Наш штаб будет работать по четырем направлениям. Первое касается непосредственно избирательной кампании – это и поддержка молодых кандидатов, и организация встреч на участках. Второе направление патриотическое, третье связано с экологией, четвертое – с благоустройством территорий», – рассказал и.о. руководителя Рязанского отделения «Молодой Гвардии», член президиума регионального политсовета партии, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по работе с молодежью Вячеслав Поскребышев.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов отметил, что многих присутствующих знает лично – как волонтеры они работали в «красной зоне».

«Выборы в Госдуму – это важный этап, – считает он. – Вы все молодые, энергичные, инициативные люди. Вы – наше будущее».

Отвечая на вопрос о том, на что молодым кандидатом нужно обратить внимание, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что его путь в политику был несколько иным, в юности все же он больше был нацелен на профессиональный рост.

«Для меня это вторая избирательная кампания, – заметил вице-спикер Рязанской областной Думы. – Несомненно, кандидат должен быть активным и целеустремленным».

Своим опытом в проведении предвыборных кампаний поделился заместитель секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, член Генсовета «Единой России», депутат облдумы Артем Никитин. В 20 лет он участвовал в праймериз на выборах в Госдуму седьмого созыва, в 2018 году стал лидером предварительного голосования и затем кандидатом на выборах в Рязанскую городскую Думу, в прошлом году избран депутатом регионального парламента.

«Участие в предварительном голосовании дает колоссальный опыт. В этот период ты встречаешься с жителями, узнаешь об их нуждах, пытаешься помочь в решении тех или иных проблем, – поделился Артем Никитин. – Уверен, что праймериз в Государственную Думу сможет сформировать у вас не только понимание существующих проблем, но и их креативное решение».

По его мнению, открытие молодежного избирательного штаба необходимо, во-первых, чтобы помогать молодым кандидатам, во-вторых – максимально участвовать в избирательной кампании для получения новых коммуникаций и компетенций.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Васильев поблагодарил «Молодую Гвардию» за хорошее взаимодействие с партией и пожелал молодым кандидатам успехов в предварительном голосовании.

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