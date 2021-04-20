В регионах запустят программу развития инфраструктурных проектов

«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов, «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура», – сказал Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

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