Прокуратура проверила интервалы движения маршруток в Рязани – масса нарушений

Автобусы №17 «ДПР-5 - Семчино-Недостоево», №34 «Новоселов, 60 – Недостоево», №98 «Новоселов, 60 – Семчино», №98 «Новоселов, 60 - Семчино», №98 «Новоселов, 60 - Семчино» не выполнили ни одного рейса после 20:00. Об этом стало известно после прокурорской проверки.

Кроме того, автобусы маршрута №53 выполнили только три рейса после 20:00, а интервалы движения составили от 15 до 137 минут, что не соответствует установленному графику движения.

Прокуратура Советского района внесла представление главе администрации Рязани Елене Сорокиной об устранении нарушений. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что стоимость проезда в рязанском транспорте хотят поднять из-за перехода на большие автобусы. Пассажиров разными путями подводят к обязательности такого решения, мотивируя это заботой об интересах граждан (читать подробнее).

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