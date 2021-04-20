В пруду под Рязанью всплыло несколько центнеров рыбы. Фото: издательство "Пресса".

В одном из прудов, расположенных в черте деревни Сергеевка Рязанского района, всплыла дохлая рыба, сообщает «Пресса».

По информации начальника отдела по делам ГО и ЧС Рязанского района Андрея Недельского, причина массовой гибели рыбы пока неизвестна.

— Всплыли крупные рыбины весом примерно по 5 кг, а общий вес приблизительно составляет несколько центнеров, — отметил Недельский.

В Росприроднадзор, Росрыболовство и минприроды уже направлены соответствующие обращения. В ближайшее время в Сергеевку приедет специальная лаборатория.

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