Четверть подрядчиков на гарантийных дорогах в Рязани не выполнили обязательства

Юрий Фурфурак и Борис Ясинский частенько попадали в затруднительное положение после вопросов членов рабочей группы. Фото: Павел АВЕРИН

Очередное заседание рабочей группы при комитете по ЖКХ Рязгордумы состоялось 19 апреля. Напомним, что группа была создана по инициативе администрации Рязани для общественного контроля выполняемых подрядчиками и муниципальными предприятиями работ в различных сферах городского хозяйства. В нее входят чиновники, депутаты и активисты-общественники.

Заседание 19 апреля вел замглавы городской администрации по ЖХК Борис Ясинский. Основной вопрос: устранение недостатков подрядчиками при проведении ремонта дорожного полотна на территории Рязани. Напомним, что гарантия составляет пять лет. Но не прошло и года, как 43 участка пришли в негодность. На 30 из них подрядные организации провели ямочный ремонт, 13 подрядчиков просто проигнорировали выполнение своих обязательств. Ни один из представителей этих организаций не пришел на заседание рабочей группы.

Недобросовестные подрядчики заседание просто проигнорировали. Фото: Павел АВЕРИН

Столь плачевное положение дел стало поводом для уничижительной критики зампреда думского комитета по ЖКХ Александра Сидорова. А проведенный ямочный ремонт депутат назвал несколько не по-парламентски, перед этим извинившись, «плевками».

- Программа двухгодичного ремонта просто провалена, - подытожил Сидоров.

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