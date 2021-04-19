Фильм о старице из Скопина вошел в российскую программу документального кино

Жизнь любой монахини - тайна для светского человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российскую программу документального кино вошли 27 фильмов. Один из них - "Матушка Феодосия" режиссера Александра Куприна - рассказывает о монахине-старице, жившей в городе Скопине Рязанской области. Об этом сообщает сайт Гильдии неигрового кино и ТВ.

Матушка – наша современница, и в последние годы ее жизни многие приходили к ней за советом и исцелением. Авторы, исследуя жизнь городка с его радостями и горестями, попытались понять насущную необходимость людей переложить решения своей жизни на местную старицу.

Необходимость воспринять святых как личности, Бога как отца, а инвалида первой группы Наталью Косоротихину как матушку, Богом данную. Именно так с греческого переводится «Феодосия». Фильм уникален свидетельствами людей, общавшихся при жизни с человеком, ставшим святым.

Его покажут 26 апреля в московском Доме кино.

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