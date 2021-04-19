Телефоны в рязанские колонии начали доставлять дронами

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При попытке доставить запрещенные предметы в одну из рязанских колоний перехвачен беспилотник. Речь об ИК-2 - учреждении строгого режима в черте Рязани. Квадракоптер DJI PHANTOM нес сверток с четырьмя сотовыми телефонами, сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Так как летательным аппаратом управляли с расстояния, задержать «контрабандиста» не удалось – его личность выясняют. По оперативной информации, это был знакомый конкретного (уже установленного) арестанта.

«В отношении осужденного П. проводится проверка на установление всех фактов произошедшего», - рассказали во ФСИН.