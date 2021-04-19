В регионах может появиться единый оператор газификации

В ходе рабочей поездки в Тверскую область врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина к нему обратились жители деревни Грузины. Они просили решить вопрос завышенных цен на подключение к газу. По их словам, сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям.

Дмитрий Кобылкин отметил, что «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», – сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Кроме того, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял о необходимости законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в сфере газификации. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» – их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

В Рязанской области уровень газификации составляет более 90%.

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года №1314.

По словам экспертов, Рязанской энергетической комиссией установлена минимальная стоимость за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для физических лиц, у которых расход газа не превышает 5 куб. метров в час, а расстояние от газоиспользующего оборудования (например, котла или плиты) до газопровода-источника не превышает 200 м по прямой линии. В 2021 году она составляет 33,6 тысяч рублей. И эта сумма не покрывает тех затрат, которые несет снабжающая организация на прокладку газопровода до границы земельного участка домовладения, подчеркивают эксперты.

По мнению наших респондентов, вопрос бесплатного подключения к газовым сетям жителей Рязанской области, к которым еще не пришло голубое топливо, требует детальной проработки. Такие затраты не под силу региональному бюджету.

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