Полиция призывает рязанцев не приходить на несанкционированные митинги

Региональное УМВД пообещало, что не допустит дестабилизации обстановки в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская полиция напомнила жителям областного центра и региона о недопустимости выхода на несанкционированные митинги и пикеты.

По данным регионального УМВД, на некоторых «интернет-ресурсах, а также в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях». В этой связи полицейские напомнили рязанцам, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса.

«Мы призываем граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. Мы не допустим дестабилизации обстановки и предпримем все необходимые меры для поддержания правопорядка на территории Рязанской области», - говорится в сообщении.

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