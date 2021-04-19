На мосту через Трубеж в Рязани организуют реверсивное движение

Фото: admrzn.ru

В ночь на 20 апреля в Рязани организуют реверсивное движение по мосту через Трубеж. Как сообщает пресс-служба администрации города, того требует проходящая там реконструкция. Необходимые мероприятия планируется выполнить до 4 часов утра.

«С 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля по улице Каширина с помощью светофоров будет организовано реверсивное движение по одной полосе», - известили городские власти.

Напомним, две ночи подряд в Рязани будет закрыто движение по Северному обходу. Разводной мост уйдет на техническое обслуживание (подробнее)

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