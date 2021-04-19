Во вторник в Рязани сохранятся дожди и добавятся грозы

Во вторник, 20 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, а днем кратковременные дожди, возможны и грозы.
Ветер восточный, днем порывы могут достигать до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью 0…+5°С, днем +6…+11°С.
Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.
Что касается гидрологической обстановки в регионе, то она в норме - опасных гидрологических явлений не наблюдается.
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