Полиция выложила видео рейда в клубе Deep.

В ночь на субботу УМВД провело рейды в Железнодорожном районе Рязани. Целью полицейских стало подержание охраны порядка, выявление миграционных нарушений, а также пресечение преступлений.

В итоге под проверку попали четыре досуговых заведения, в том числе – клуб Deep. Всего во время рейдов изъяли 15 литров алкоголя, который продавался с нарушением законодательства. На кадрах видно, что в одном из заведений находился просроченный алкоголь.

Кроме того, во время рейдов полицейские выявили три преступления - фиктивная постановка на учет иностранцев и кража.

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