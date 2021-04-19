Во вторник перед рязанцами отчитается зампред правительства Светлана Горячкина

Во вторник, 20 апреля, состоится публичный отчет заместителя председателя правительства Рязанской области Светланы Горячкиной. Кроме зампреда так называемый «открытый диалог с гражданами» проведут руководители министерства промышленности и экономического развития, министерства финансов, министерства имущественных и земельных отношений, а также министерства цифрового развития.

Начало трансляции в социальных сетях правительства Рязанской области в 17:00.

Ранее с публичными отчетами уже выступили зампреды Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий, а также руководители курируемых ими министерств и ведомств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!