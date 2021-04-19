Коронавирус унес жизнь 69-летней рязанки

В понедельник, 19 апреля, в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще одного человека. В оперативной группе рассказали, что это 69-летняя женщина.

Она скончалась в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Отметим, что произошедшие накануне расхождения между федеральной и региональной летальной статистикой вновь улажены. Оказалось, что в пятницу, 16 апреля, когда федералы отчитались об отсутствие жертв, в региональный список были внесены три умерших человека (мужчина 91 год, женщины 60 лет и 71 года). Именно поэтому в воскресенье, 18 апреля, федералам пришлось «догонять» - так появились пять умерших в этот день человек вместо двух.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 19 апреля COVID-19 унес жизни 421 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).