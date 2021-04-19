Губернатор Любимов выложил в сторис убитую дорогу на окраине Рязани.

Губернатор Николай Любимов выложил на своем аккаунте в Instagram сторис с дорогой безобразного качества на улице Промышленной.

«Проехали по улице Промышленной, которая соединяет Недостоево с городом. Дорога в ужасном состоянии», - написал Любимо или один из его помощников.

Кроме того, глава региона затегил главу администрации Рязани Сорокину с просьбой незамедлительно все исправить:

«Елена Борисовна @glavarzn, прошу незамедлительно принять меры по исправлению ситуации!»

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