Губернатор Любимов выложил в сторис убитую дорогу на окраине Рязани.
Губернатор Николай Любимов выложил на своем аккаунте в Instagram сторис с дорогой безобразного качества на улице Промышленной.
«Проехали по улице Промышленной, которая соединяет Недостоево с городом. Дорога в ужасном состоянии», - написал Любимо или один из его помощников.
Кроме того, глава региона затегил главу администрации Рязани Сорокину с просьбой незамедлительно все исправить:
«Елена Борисовна @glavarzn, прошу незамедлительно принять меры по исправлению ситуации!»
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