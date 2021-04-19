ГИБДД наказала водителя «Гелендвагена» за хамскую езду на Московском шоссе

Фотография опубликована в одном из рязанских сообществ.

В Рязани ГИБДД решила наказать водителя «Гелендвагена» после публикации в соцсетях. Горожанин сфотографировал, как внедорожник объезжает пробку на Московское шоссе у «Ашана» по обочине, перемахнув через бордюр.

«Он еще и сразу в крайний левый ряд рванул, естественно без поворотников», - написал автор.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 45-летний житель Рязани, который управлял автомобилем Mercedes-AMG G63, привлечен к ответственности за езду по обочине.

«В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 1500 рублей», - заявили полицейские.

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