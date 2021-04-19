Все о коронавирусе в Рязанской области на 19 апреля

В понедельник, 19 апреля, в Рязанской области выявили 49 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 270 рязанцев.

Поправились за сутки 78 человек. Общее количество выздоровевших – 25 610 человек. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесен еще один человек. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 19 апреля COVID-19 унес жизни 421 человека.