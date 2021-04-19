На две ночи в Рязани ограничат движение по Северному обходу, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Причина ограничения – техническое обслуживание моста через Трубеж.

По данным чиновников, движение будет закрыто:

- 23 апреля с 23:00 до 24 апреля 05:00;

- 24 апреля с 23:00 до 25 апреля 05:00.

Власти просят автомобилистов отнестись с пониманием к ограничениям и заранее искать пути объезда.

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