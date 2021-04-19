На восьми улицах Рязани отключили электричество

На нескольких улицах микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня утром 19 апреля отключили электричество. Об этом «КП-Рязань» сообщили в МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».

Аварийное отключение произошло на Касимовском шоссе, улице Тимуровцев, улице Советской Армии, улице Кальной, улице Окской, улице Быстрецкой, а также на Панферовском и Касимовском переулках.

Подключить электричество планируют в течение трех часов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам электроснабжения звоните по телефону горячей линии МУП РГРЭС (4912) 55-01-12.

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