На восьми улицах Рязани отключили электричество

На нескольких улицах микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня утром 19 апреля отключили электричество. Об этом «КП-Рязань» сообщили в МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».
Аварийное отключение произошло на Касимовском шоссе, улице Тимуровцев, улице Советской Армии, улице Кальной, улице Окской, улице Быстрецкой, а также на Панферовском и Касимовском переулках.
Подключить электричество планируют в течение трех часов.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам электроснабжения звоните по телефону горячей линии МУП РГРЭС (4912) 55-01-12.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!