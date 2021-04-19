В Рязани уборочная техника вышла на полив улиц во время дождя

В рекордно теплые и сухие дни середины апреля все жители Рязани отмечали, что в городе пыль стоит столбом. Более того, несколько раз людям удавалось снять работу примитивных подметательных машин, которые вместо уборки лишь поднимали мельчайшие частицы в воздух, буквально заставляя дышать окружающих грязью.

Теперь новый акт театра абсурда. Вечером 18 апреля, когда шел дождь, автомобилист снял в процессе работы поливомоечную машину. На коротком видео спецтехника едет по центру города (перекресток улиц Ленина и Вознесенской), обдавая водой мокрые улицы, а заодно и ошеломленных прохожих.

«Город дураков, в дождь поливалку выпустили. Пять дней пыль столбом стояла, дождь пошел – получите-распишитесь», - прокомментировал увиденное автор, подписчик группы RZN LIFE.