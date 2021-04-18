18 апреля в списки жертв от COVID-19 внесли еще двух рязанцев

В воскресенье, 18 апреля, в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще двух человек. В оперативной группе рассказали, что это 65-летний и 80-летний мужчины.

Отметим, что федеральная статистика говорит о пяти смертях! Вновь федеральная и региональная статистика разошлись...

Оба скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус.

Всего, по официальным данным, на 18 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 417 человек.