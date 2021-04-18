У вокзала «Рязань-1» продолжают обустраивать платную парковку.

Территорию перед вокзалом «Рязань-1» продолжают обустраивать под платную парковку. На площади уже установили дорожные знаки, часть которых завешана черным целлофаном. Открыть платную парковку, напомним, планируют в мае 2021 года.

В мае заехать на парковку перед вокзалом Рязань-1 можно будет только за деньги.

Администрация Рязани заключили инвестиционное соглашение с ООО «Контроль». Оператор уже разработал и согласовал проект организации дорожного движения (читать подробнее).

Рязанские автомобилисты-халявщики не спешат покидать бесплатную парковку у вокзала Рязань-1.

Еще 22 декабря конкурсная комиссия подвела итоги рассмотрения заявок на конкурс за право стать инвестором по созданию платной парковки закрытого типа. Заявку подала только одна организация, и ее [заявку] признали соответствующей требованиям конкурсной документации.

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