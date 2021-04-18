В понедельник в Рязани дожди сохранятся

В понедельник, 19 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 1…6°С, днем 8…13°С.

По данным регионального МЧС, гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Всего с начала паводкового периода на территории Рязанской области подтоплены три низководных моста, один участок дороги вблизи села Шумашь Рязанского района, один участок дороги у поселка Сенин-Пчельник Ермишинского района и 28 приусадебных участков в Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!