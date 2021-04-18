На вертолете в Рязань привезли малыша, выпившего чистящее средство

Из села Студенки Александро-Невского района в Рязань на вертолете санитарной авиации доставили полуторогодовалого мальчика. По данным «Прессы», ребенок случайно выпил чистящее средство. С химическим отравлением его сначала доставили в районную больницу, а уже потом санавиацией в Рязань.

Как рассказала мама мальчика, когда она убиралась в доме, то на несколько минут упустила малыша из вида, а тому приглянулась яркая бутылочка.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врача.

Ранее сообщалось, что врачи опровергли сообщение о наказании после спасения ребенка с помощью вертолета. Руководитель медучреждения считает, что директор Национальной службы санитарной авиации безобразно описал историю спасения мальчика (читать подробнее).

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