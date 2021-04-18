Под Рязанью произошло страшное ДТП – два человека погибли

В ночь на 18 апреля в Рязанском районе на автодороге Рязань - Михайлов произошло смертельное ДТП. По данным полиции, автомобиль Subaru Legacy на скорости вылетел с дороги и перевернулся.

В результате дорожного происшествия двое пассажиров автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП. Как сообщил «КП-Рязань» источник, один из погибших – девушка.

Водитель и другая пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, как под Рязанью пьяный мотоциклист попал в жесткое ДТП (читать подробнее).

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