Страшная статистика: в Рязанской области стали чаще забивать до смерти

В первые три месяца 2021 года в Рязанской области снизилось количество убийств, если сравнивать показатель с аналогичным периодом прошлого года – 14 против 18, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области. Но увеличилось – с 2 до 7 - количество избиений, закончившихся смертью потерпевших, говоря юридическим языком, «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Отметим, что в 2020 году в Рязанской области на 42,9% увеличилось количество убийств в сравнении с 2019 годом – с 35 до 50, а преступлений с забитыми до смерти потерпевшими было в прошлом году 20, вместо 30 в 2019 году.

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