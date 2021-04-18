Куратору «группы смерти», пытавшегося склонить рязанку к суициду, не смягчили приговор

Рязанский областной суд не стал смягчать приговор кураторам «групп смерти», которые пытались склонить юную рязанку к суициду. Об этом сообщает областная прокуратура.

Двое молодых людей - 22-летний житель Лянтора Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летняя жительница Нового Уренгоя - вместе с другими сообщниками через «ВКонтакте» вовлекли в процесс виртуального общения несовершеннолетнюю рязанку. Они установили контроль над ее сознанием, поэтапно подавляли ее волю. В итоге добились того, что подросток нанесла себе глубокие порезы. Потом, путем психологических манипуляций, они убедили ребенка выпрыгнуть из окна, но замысел, к счастью, не был доведен до конца – подростку своевременно оказали квалифицированную психологическую помощь (читать подробнее).

Молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его подельницу к 6 годам лишения свободы условно.

Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшей стороне 895 тысяч рублей.

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