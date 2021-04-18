Под Рязанью пьяный мотоциклист попал в жесткое ДТП

Вечером 17 апреля под Рязанью произошло очередное ДТП с пьяным мотоциклистом. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, на автодороге Спас-Клепики – Рязань между Варскими и Полянами 23-летний водитель за рулем RIA Rio не уступил на светофоре при повороте налево дорогу 33-летнему мотоциклисту, который ехал во встречном направлении – произошло жесткое столкновение легковушки и мотоцикла Dakar.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Как пояснили в полиции, у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, как в Михайлове улетел с дороги 27-летний местный житель за рулем мотоцикла GX-R. Прибывшие на место ДТП гаишники установили, что в момент аварии мотоциклист был безнадежно пьян. В его организме определили 0,794 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень (читать подробнее).

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