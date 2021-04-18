Ураган в Пронском районе: теплицы на деревьях и вырванные с корнем деревья

Ураган в Пронском районе 17 апреля 2021 года. Фото: издательство "Пресса".

Днем 17 апреля на Пронский район обрушился мощный ураган, который причинил массу проблем как местным жителям, так и коммунальщикам, чиновникам и аварийным.

В Пронске на Новой площади ветер повалил гнилое дерево на провода – половина райцентра осталась без электричества. Но сильнее всего стихия обрушилась на село Октябрьское - по улицам летали теплицы, а одна из них повисла на яблоне. Кроме того, ветер сорвал часть крыши на доме 93-летней бабушки.

По селениям Пронского района во время урагана летали теплицы. Фото: издательство "Пресса".

В Новомичуринске ураган повалил деревья, оставив полгорода без электричества. Ветер срывал карнизы с окон, выбивал балконные рамы и сбивал прохожих с ног.

«На улице Строителей в Новомичуринске с корнем вырвало одну из сосен на аллее, а на берегу водохранилища у пляжа раздробило гигантский тополь: он рухнул рядом с дорогой к понтонному мосту», - говорится в сообщении «Прессы».

Ураган в Пронском районе 17 апреля 2021 года - мощный ветер повалил множество деревьев. Фото: издательство "Пресса".

Перед выходными региональное управление МЧС предупреждало, что по югу Рязанской области возможны сильный ветер и грозы с градом (читать подробнее).

На улицах в Пронском районе во время урагана было небезопасно. Фото: издательство "Пресса".

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