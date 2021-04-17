Известный тележурналист Андрей Караулов выпустил фильм о проблемах Рязани

Кадр из фильма.
Известный российский тележурналист Андрей Караулов опубликовал на своем YouTube-канале анонсируемый ранее фильм-расследование о проблемах Рязани.
Напомним, что его съемочная группа посетила наш город 30-31 марта. В объектив видеокамеры попали отвратительное состояние дорог, проблемы с общественным транспортом, коммунальные проблемы областного центра.
С полной версией фильма можно ознакомиться по ссылке.
Итогом посещения съемочной группой Рязани стали обращения Андрея Караулова, направленные в прокуратуру Рязанской области и Генпрокуратуру РФ.