В Рязани подвели итоги конкурса «Молодежный лидер Рязанской области»

Награды победителям вручила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

17 апреля в «Точке кипения» состоялся финал конкурса «Молодежный лидер Рязанской области». В нем приняли участие более 60 школьников региона. В заочном этапе поучаствовали более 350 человек.

Финалисты продемонстрировали свой лидерский потенциал, нацеленность на результат, умение системно анализировать информацию и работать в команде. Для этого они выполнили ряд заданий, результаты которых оценивало жюри.

Финал конкурса открыл председатель Экспертного совета при правительстве Рязанской области Максим Стрельцов.

– В результате победы в этом конкурсе вы получите не только ценные призы. Самое главное, что те люди, которые проявят себя наилучшим образом, будут в дальнейшем привлекаться к работе в Экспертном совете, – сказал он.

Председатель Экспертного совета при правительстве Рязанской области Максим Стрельцов

На выполнение всех заданий у участников ушло несколько часов. Победителей наградила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

– Я приветствую всех находящихся здесь лидеров. Вы действительно лидеры, поскольку вы сами себя таковыми ощущаете. Я убеждена, что Рязань ждет успех, потому что у нее есть такие молодежные лидеры как вы, – сказала мэр.

По итогам конкурса в тройку победителей вошли:

- ученица гимназии №2 Анастасия Шемонаева (3 место);

- ученица школы №53 Анастасия Кибардина (2 место);

- ученица школы №16 Ирина Турсунова (1 место).

Все участники получили сертификаты и подарки от спонсоров и организаторов конкурса.