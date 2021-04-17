В Скопинском районе в субботу произошло смертельное ДТП

Фото: издательство "Пресса".

В субботу, 17 апреля, в Скопинском районе на трассе Р-22 «Каспий» неподалеку от райцентра произошло смертельное ДТП. Издательство «Пресса» сообщает, что столкнулись фура и автомобиль Toyota. В результате происшествия пассажир легкового автомобиля погиб, оба водителя и еще один пассажир получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!