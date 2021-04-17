В Скопинском районе в субботу произошло смертельное ДТП

Фото: издательство "Пресса".
В субботу, 17 апреля, в Скопинском районе на трассе Р-22 «Каспий» неподалеку от райцентра произошло смертельное ДТП. Издательство «Пресса» сообщает, что столкнулись фура и автомобиль Toyota. В результате происшествия пассажир легкового автомобиля погиб, оба водителя и еще один пассажир получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали случившегося.
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